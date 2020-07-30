محمد صلاح بـ "تسريحة شعر" جديدة وموجة من التعليقات

أثار محمد صلاح نجم ليفربول الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لصورة ظهر فيها بتسريحة شعر جديدة.

ونشر المصري صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ظهر فيها بشكل مختلف بعد قص شعره، ليتفاعل معه الكثير من المتابعين، بعد أن غير الشكل الذي تعود عليه متابعوه.

ورد على صلاح لاعب الأهلي، سعد سمير قائلاً: "الأكاونت اتسرق ولا أيه"، كما علق زميله حارس ليفربول، أليسون بيكر: "أخيراً".

وتباينت رود الأفعال على تسريحة صلاح الجديدة، إذ قال أحد المتابعين: "لا أرجوك عد إلى تسريحة شعرك المميزة"، على حد تعبيره.

وعبر عدد من المغردين الآخرين عن إعجابهم بالقصة الجديدة قائلين: "وشك نور"، على حد تعبيرهم.