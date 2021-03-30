محمد صلاح: زين الدين زيدان قدوتي

في حوار مطول نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أجاب محمد صلاح نجم ليفربول، على سؤال بشأن مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.
وقال صلاح: «مهما حدث، سيكون الجميع متفقين- بما في ذلك فريقي».
كما تحدث "مو" عن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وقال: "إنه مدرب رائع فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، ويقوم بعمل جيد للغاية مع فريقه، كان قدوتي حينما كنت صغيراً».
وتطرق النجم المصري للحديث عن علاقته مع يورغن كلوب مدرب ليفربول، وأكد أنها علاقة طبيعية بين اثنين من المهنيين.
Via SyndiGate.info
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