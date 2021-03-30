محمد صلاح: زين الدين زيدان قدوتي

في حوار مطول نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أجاب محمد صلاح نجم ليفربول، على سؤال بشأن مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وقال صلاح: «مهما حدث، سيكون الجميع متفقين- بما في ذلك فريقي».

كما تحدث "مو" عن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وقال: "إنه مدرب رائع فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، ويقوم بعمل جيد للغاية مع فريقه، كان قدوتي حينما كنت صغيراً».

وتطرق النجم المصري للحديث عن علاقته مع يورغن كلوب مدرب ليفربول، وأكد أنها علاقة طبيعية بين اثنين من المهنيين.