محمد صلاح ضمن قائمة منتخب مصر لأولمبياد طوكيو

قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تسجيل محمد صلاح نجم ليفربول ضمن قائمة الـ 50 لاعباً الأولية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 والتي تنطلق في يوليو المقبل.

وكشف غريب خلال تصريحاته الصحفية أنه قرر وضع اسم صلاح في القائمة حتى يحافظ على فرص انضمامه للمنتخب الأولمبي لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ليفربول.

وقال المدرب: "لا بد من وضع محمد صلاح وأي لاعب نرغب بضمه ضمن القائمة الأولية حتى نحتفظ بفرص ضمه انتظاراً للقائمة النهائية، علماً بأن القائمة المبدئية لأولمبياد طوكيو 2021، تضم 50 لاعباً، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".