محمد صلاح في قائمة أسرع لاعبي العالم

اختارت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، النجم محمد صلاح، ضمن قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، برفقة نجوم الدوريات الأوربية التي ضمن 10 لاعبين أمثال كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان.
وجاءت سرعة صلاح وفقاً للتقرير الفرنسي بمعدل لا يقل عن 35 كيلو متراً في الساعة.
وتصدر مبابي القائمة بمعدل سرعة بلغ 36 كيلو متراً في الساعة.
وجاء كريم بلعربي لاعب باير ليفركوزن- 35.27 كيلو متر/ الساعة، في المركز الثاني، يليه كايل وكر لاعب مانشستر سيتي - 35.21 كيلو متر/ الساعة، ثم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي - 35.04 كيلو متر/ الساعة، ثم ويليامز لاعب أتلتيك بلباو - 35.7 كيلو متر/ الساعة، ثم بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال- 35.5 كيلو متر/ الساعة، ثم كينغزلي كومان جناح بايرن ميونيخ- 35 كيلو متر/ الساعة، وثامناً، محمد صلاح مهاجم ليفربول- 35 كيلو متر/ الساعة، ثم ألفارو أودريوزولا مدافع ريال المعار لبايرن- 34.99 كيلو متر/ الساعة، وأخيراً، ناتشو هيرنانديز لاعب ريال مدريد- 34.62 كيلو متر/الساعة.
Via SyndiGate.info
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