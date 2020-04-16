محمد صلاح في قائمة أسرع لاعبي العالم

اختارت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، النجم محمد صلاح، ضمن قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، برفقة نجوم الدوريات الأوربية التي ضمن 10 لاعبين أمثال كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان.

وجاءت سرعة صلاح وفقاً للتقرير الفرنسي بمعدل لا يقل عن 35 كيلو متراً في الساعة.

وتصدر مبابي القائمة بمعدل سرعة بلغ 36 كيلو متراً في الساعة.