محمد صلاح يتحدث عن الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم FIFA قطر 2022 في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS

ستبث قناة beIN SPORTS القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية مقابلة حصرية مع لاعب كرة القدم المصرية وقائد المنتخب الوطني المصري ومهاجم فريق ليفربول، الأسطورة - محمد صلاح.

وستنقل المقابلة خلال الاستوديو التحليلي الذي تمّ اعداده بشكل خاص ليسبق المباراة بين مانشيستر يونايتد وليفيربول عبر قناة beIN SPORTS PREMUIM 1 وذلك يوم الاثنين 22 من شهر أغسطس الجاري عند الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقد حرص صلاح على مشاركة أرائه حول أداء ليفيربول خلال الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/23 الجاري، معلقاً على الأسباب التي أدت الى تمديد شراكته مع النادي، وكذلك الاخبار المتداولة حول تواجده خلال الحدث الاستثنائي القادم كأس العالم FIFA قطر 2022، وغيرها من المواضيع الشيّقة.

وفي معرض حديثه عن البداية المتواضعة لليفربول خلال الموسم القائم من الدوري الإنكليزي الممتاز، قال صلاح: "فولهام لعب المباراة بشكل جيد و نحن لم نكن جاهزين 100% للمباراة، لكن الموسم قد ابتدئ للتو ولا يمكننا ان نحكم من خلال المباراتين الأوليّتين، و سنحاول التعويض في المباريات القادمة."

وتعليقاً على تمديد عقده مع ليفربول، قال صلاح: "قمت بالتمديد لأنني أردت البقاء في نادي ليفربول، فأنا أشعر بالارتياح في النادي وكذلك في المدينة، وفي النهاية نحن وصلنا الى اتفاق بيننا وانتهت على ذلك."

محمد صلاح (المصدر: بي إن سبورتس)

أما عندما طرح على صلاح سؤالاً حول كأس العالم FIFA قطر 2022، علّق قائلاً: "يحزنني أنني لن أشارك في البطولة، لكن من الممكن أن أكون متواجدا هناك، كما انني سعيد لأن البطولة ستكون في دولة عربية، و بالتأكيد إن دول الوطن العربي ستدعم قطر، وأتمنى أن تقدم المنتخبات العربية أفضل ما لديها خلال البطولة."

يمكنكم مشاهدة الإعلان الترويجي الكامل عبر صفحة beIN SPORTS الخاصة على تويتر. الرابط