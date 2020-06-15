محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل نجم ليفربول محمد صلاح، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 28، في ظل توقف النشاط في الدوري الإنجليزي، والمتوقع عودته بعد غد الأربعاء.

واحتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بنجم المنتخب عبر حسابه في "تويتر"، فكتب: "في يوم 15 يونيو 1992، ولد النجم المصري محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018. كل عام وأنت طيب يا صلاح".

وبدأ صلاح مسيرته الأوروبية في موسم 2012-2013 مع بازل، وأحرز لقب الدوري مرتين، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، لكن سرعان ما رحل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة.

وبعدها، انضم محمد إلى روما، ثم انتقل إلى "الريدز"، حيث تألق، بحصوله على عدة ألقاب فردية وجماعية، أبرزها هداف الدوري برصيد 32 هدفاً وأفضل لاعب في الدوري أيضاً، إضافة إلى إحرازه معه لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما اقترب من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.