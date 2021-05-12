محمد صلاح يخرج عن صمته

دعا النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول قادة العالم إلى التحرك وبذل كل ما في وسعهم، للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور في القدس.

ونشر صلاح “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها: “أدعو جميع قادة العالم، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطناً لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل”.

وانضم صلاح بذلك إلى عدد من نجوم كرة القدم، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، مثل زميله في ليفربول ساديو ماني، وإلى عدد من اللاعبين المصريين مثل محمد النني لاعب آرسنال، ومحمد حسن “تريزيغيه” لاعب أستون فيلا، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس، إضافة إلى رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وإسلام سليماني، مهاجم ليون، واسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان، وأشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، وفرانك ريبيري لاعب فيورنتينا، وعثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وغيرهم.