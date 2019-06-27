محمد صلاح يدعو للعفو عن عمرو وردة

تعاطف المصري محمد صلاح مع زميله ومواطنه عمرو وردة، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس أمم إفريقيا لأسباب أخلاقية.

يأتي هذا الاستبعاد بعد ادعاءات بتحرش وردة بعارضة أزياء عبر تطبيق "إنستغرام".

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "المرأة يجب أن تعامل باحترام، هذه ثوابت يجب أن تبقى مقدسة".

وتابع نجم منتخب مصر: "أعتقد أن الكثيرين ممن يرتكبون الأخطاء، يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، وينبغى ألا نعلقهم من حبل المشنقة، لأن الإبعاد أسهل وسيلة للتعامل مع الأمر".

وأتم صلاح: "يجب أن نؤمن بمنح فرصة ثانية، ويجب أن نعلم ونوجه، فالعزل والصفع ليس الحل".

وكان نجوم منتخب مصر تعاطفوا مع زميلهم أثناء الاحتفال بالفوز على الكونغو الديموقراطية بهدفين دون رد مساء الثلاثاء ضمن كأس أمم إفريقيا.