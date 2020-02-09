محمد صلاح يرزق بابنته الثانية

كشفت تقارير بأن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول رُزق، أمس السبت، بابنته الثانية، التي سماها كيان.

وأصبحت كيان أحدث عضو في أسرة صلاح الصغيرة، المكونة من اللاعب وزوجته وابنتهما مكة البالغة من العمر 6 سنوات.

وتزوج صلاح من ماجي عام 2013 عندما كان يلعب لبازل، بينما رزق بابنته مكة في 2014 بعد انتقاله إلى تشيلسي.

ويأمل صاحب الـ 27 عاماً أن تمتد أفراحه بالضيف الجديد إلى نهاية الموسم الجاري، حيث يقترب ليفربول بشدة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن النادي منذ 30 عاماً.

ويتصدر الريدز المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني حامل اللقب، الذي تعثر كثيراً على مدار الموسم، وذلك بعد انقضاء 25 مرحلة من المسابقة.