محمد صلاح يرفض التجديد مع ليفربول من أجل برشلونة

ادعت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول قرر عدم تجديد عقده الذي سينتهي في صيف العام القادم من أجل الانتقال إلى برشلونة مجاناً.

وتعطلت مفاوضات تجديد عقد المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً مع الريدز نظراً لتباعد وجهات النظر حول الأجور مما فتح المجال أمام الأندية المهتمة بتوقيع اللاعب.

وقالت الصحيفة أن "مو" سيستمر مع ليفربول حتى نهاية عقده كما أكد المصري نفسه مؤخراً، إلا أنه لن يجدد عقده لفترة جديدة بحيث يرحل دون مقابل إلى البارسا العام المقبل.

وتعهد النادي الكتالوني وفقاً للتقارير بضم صلاح بعد انتهاء الموسم القادم.

ويبلغ النجم المصري من العمر 29 عاماً حالياً، وسيدخل عامه الثلاثين بحلول 15 يونيو الجاري.

يذكر أن مو حقق جميع الألقاب الممكنة مع ليفربول وبات أحد أساطير النادي بعدما قاده تحديداً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة خلال 30 عاماً.