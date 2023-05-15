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محمد صلاح يصنع 3 أهداف ويواصل كتابة التاريخ

تاريخ النشر: 15 أيّار / مايو 2023 - 09:03
محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)
محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)

يستمر النجم المصري محمد صلاح في تحقيق الإنجازات الاستثنائية مع ليفربول بعد صناعة 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه بمستضيفه ليستر سيتي ليلة الاثنين.

وحقق الريدز فوزاً كبيراً على ليستر بثلاثيةٍ دون رد على أرضية ملعب كينغ باور ضمن الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليعزز الريدز من فرصهم في انتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتكفل "مو" بصناعة الأهداف التي سجلها ليفربول (هدفان) لكيرتيس جونز وهدف لترينت أليكساندر أرنولد.

وكشف موقع "سكواكا" أن صلاح وبوكايو ساكا نجم آرسنال هما الوحيدان اللذان تمكنا من تسجيل 10 أهداف على الأقل وصناعة 10 أهداف أخرى على الأقل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

في المقابل، نجح 4 لاعبين فقط في صناعة 3 أهداف خلال مباراة واحدة في البطولة هذا الموسم وهم صلاح وروبرتو فيرمينو ولياندرو تروسارد وميشيل أوليسيه.

ورفع النجم المصري بالتالي رصيده من الأهداف التي صنعها إلى 57 في الدوري الإنجليزي ليتخطى نجم مانشستر يونايتد التاريخي إيريك كانتونا بفارق هدف واحد.

كلمات دالة:محمد صلاحليفربولالدوري الإنجليزيليستر سيتيترينت أليكساندر أرنولدكيرتيس جونز

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