  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي

محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 10:54
صلاح يظفر بالجائزة
صلاح يظفر بالجائزة

فاز نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021.

وتضاف هذه الجائزة لسلسلة الإنجازات التي حققها المصري مع ناديه الإنجليزي ومنتخب بلاده.

من جهة أخرى، نال بايرن ميونيخ جائزة لوريوس لأفضل فريق لعام 2021.

وآلت جائزة أفضل رياضي لنجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال، في حين عاد لقب أفضل رياضية لليابانية ناومي أوساكا.

أما جائزة أفضل مناصر رياضي للعام ذاته فقد كانت من نصيب نجم فورميولا ون البريطاني لويس هاميلتون لمواقفه في محاربة العنصرية.

كلمات دالة:محمد صلاحليفربولرافاييل ناداللويس هاميلتون

Via SyndiGate.info


International Copyright © 2006-2021, SANA

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...