محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي

فاز نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021.

وتضاف هذه الجائزة لسلسلة الإنجازات التي حققها المصري مع ناديه الإنجليزي ومنتخب بلاده.

من جهة أخرى، نال بايرن ميونيخ جائزة لوريوس لأفضل فريق لعام 2021.

وآلت جائزة أفضل رياضي لنجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال، في حين عاد لقب أفضل رياضية لليابانية ناومي أوساكا.

أما جائزة أفضل مناصر رياضي للعام ذاته فقد كانت من نصيب نجم فورميولا ون البريطاني لويس هاميلتون لمواقفه في محاربة العنصرية.