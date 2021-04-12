محمد صلاح يقترب من باريس سان جيرمان

أكد برنامج «تيليفوت» الفرنسي أن باريس سان جيرمان بدأ رحلة البحث عن بدائل لكيليان مبابي في حال قرر الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى وجود مفاوضات مع محمد صلاح هداف ليفربول.

وأوضحت أن الدولي المصري يحظى بأولوية بالإضافة إلى هاري كاين نجم توتنهام بحال رحيل مبابي، مشيرة إلى أن مسؤولي النادي الباريسي بدأوا مفاوضاتهم مع صلاح وممثليه الشهر الماضي.

كما أشارت إلى أن باريس سان جيرمان ما زال يراقب موقف ليونيل ميسى قائد برشلونة، والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.