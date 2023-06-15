محمد صلاح يلتقي مع رئيس باريس سان جيرمان

كشفت آخر التقارير الصحفية أن النجم المصري محمد صلاح التقى مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في المغرب، وسط تكهنات حول مستقبله مع ناديه الحالي ليفربول.

وكان النجم صاحب الـ31 عامًا قد ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى حديقة الأمراء كبديل محتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل إلى إنتر ميامي مؤخرًا، أو حتى كبديل لكيليان مبابي أو نيمار.

ماذا حدث في اجتماع محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان؟

وفقًا لـ"Get French Football News"، فإن صلاح قد التقى مؤخرًا مع رئيس باريس سان جيرمان الخليفي في المغرب، ويأتي ذلك بعد أن شوهد الاثنين معًا في لندن في وقت سابق من العام الحالي.

وبحسب التقارير، فإن الخليفي رتب لهذا اللقاء لمعرفة ما إذا كان النجم العربي في الريدز مهتم بالانتقال إلى البي إس جي للعب في صفوفه الموسم المقبل مع احتمالية رحيل عدد من النجوم الحاليين مثل مبابي ونيمار.

ويقال أن الخليفي اقترح خلال الاجتماع أن يحل صلاح محل ميسي في بارك دي برانس، وهو ما لاقى قبول واستحسان من قبل النجم المصري لكن في المجمل لم يكن هناك أي اتفاق وفقًا للتقارير.

يشار إلى محمد صلاح كان قد وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع نادي ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي لإبقائه في الأنفيلد حتى صيف 2025، ولكنه قد يميل للانتقال إلى باريس سان جيرمان المتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم على عكس الريدز.