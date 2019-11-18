محمد صلاح ينافس دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ضمن قائمة المرشحين من قبل مجلة "تايم" لشخصية العام 2019.

ونشرت المجلة قائمة بأسماء المرشحين مكونة من 100 شخص تضمنت الهداف المصري، إضافة إلى دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، وجاستن ترودو، وبوريس جونسون، وأنجيلا ميركل، وكيم جونغ أون.

وضمت القائمة العديد من نجوم الفن والدراما، إضافة إلى مشاركة فرق كورية، وأميركية بشكل مجموعات في القائمة.

ومن المتوقع أن تعلن مجلة تايم شخصية العام 2019، والقائمة الموسعة، في الحادي عشر من الشهر المقبل.