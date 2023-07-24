محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام جروتر فيورث

أنقذ البديل المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي من الخسارة ودياً أمام جروتر فيورث الألماني بعدما سجل هدف التعادل الثمين في اللحظات الأخيرة.

والتقى الفريقان ودياً اليوم الاثنين على أرضية ملعب إم إس تيكنولوجي آرينا في ألمانيا ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد.

وبدا أن الفريق الإنجليزي في طريقه لخسارة اللقاء بعدما تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 4-3 حتى أدرك "مو" الذي تم الزج به بداية الشوط الثاني هدف التعادل في الدقيقة 89.

جاءت أهداف ليفربول الأخرى عن طريق الكولومبي لويس دياز (22)، والأوروغوياني داروين نونيز (هدفان) في الدقيقتين 50 و 59.

أما أهداف جروتر فيورث فحملت تواقيع جوليان غرين (47)، ولوكاس بيتكوف (67)، وآرميندو سليب (هدفان) في الدقيقتين 74 و 77.

يذكر أن فريق المدرب يورغن كلوب استهل جولته التحضيرية للموسم الجديد بالتغلب على كارلسروه الألماني قبل 5 أيام بنتيجة 4-2.