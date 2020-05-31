محمد صلاح... 535 ألف متابع جديد

ارتفع معدل متابعي محمد صلاح مهاجم ليفربول على حسابه الرسمي في إنستغرام بنسبة 4.8 في المئة خلال الثلاثين يوماً الماضية، إذ جمع 535.286، ليرتفع إجمالي متابعيه إلى 38.6 مليون.

وبلغ المعدل اليومي للحساب 17.843 ألف متابع، وكان أكبر عدد حققه الحساب أمس الأول، إذ سجل 25.511 ألف متابع للحساب الذي نشر 661 تدوينة.

وحصلت آخر تدوينة نشرها المصري أمس على 947.934 إعجاباً، وهي التدوينة السادسة التي ينشرها صلاح خلال شهر.

ويحتل الحساب الرقم 79 في ترتيب أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام والتي يتصدرها كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الذي يملك 221 مليون متابع.