مخاوف اللاعبين تهدد استئناف الدوري الإنجليزي

أبدى عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تخوفهم من استئناف البطولة هذا الموسم، بسبب القلق من نقل عدوى فيروس كورونا إلى الأهل والأصدقاء.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية، السبت، أن 50 لاعباً من فرق البطولة يرفضون عودة المنافسات مرة أخرى، مما يجعل الأمر صعباً في حال الاستئناف من جديد.

ويفكر عدد من اللاعبين في الانسحاب بسبب وضعهم الصحة والعائلة قبل مسيرتهم الاحترافية، حتى إذا كلفهم الأمر خسائر مالية وعقوبات معنوية.

يذكر أن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، من آوائل الأسماء التي عبرت عن اعتراضها بعودة الدوري، نتيجة قلقه من الوضع الصحي الحالي في إنجلترا وأوروبا.