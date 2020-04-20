مخاوف في ريال مدريد من منح برشلونة لقب الدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية عن وجود مخاوف في ريال مدريد من إمكانية منح برشلونة لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ماركا" المحلية التي أكدت أن سبب ظهور هذه المخاوف هو اجتماع اللجان التنفيذية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الاتحاد قد حدد الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بحال لم يتم استكمال البطولة الجارية بسبب فيروس كورونا.

واختار الاتحاد أن تكون الفرق الصاعدة لدوري الأبطال هي برشلونة وريال مدريد وريال سوسييداد وإشبيلية، وهو نفس ترتيب المراكز من الأول للرابع حالياً في الليغا.

وكان على رأس من أبدوا مخاوفهم من هذا السيناريو سيرخيو راموس قائد ريال، والذي لا يفهم ما الذي قد يمنع الاتحاد الإسباني من تكرار مثل هذا القرار في تحديد بطل الدوري.

وأوضحت الإدارة لنجوم الفريق أن النادي يسعى بكل ما لديه من قوة من أجل إعادة البطولة، وأنه هناك بالفعل مفاوضات لبحث العودة الآمنة لها في الفترة القادمة.

في الوقت نفسه ترى رابطة الأندية أن استئناف الدوري في الصيف سيضر بمواعيد الموسم التالي ولن يكون ذو فائدة كبيرة، بينما تؤكد أنه لن يتم تحديد بطل للبطولة حال لم تستكمل.

يذكر أن الترتيب الحالي للدوري الإسباني يمنح برشلونة اللقب، حيث تصدر النادي الكتالوني في آخر مرحلة قبل الإيقاف الأخير عقب خسارة ريال مدريد من نظيره ريال بيتيس.