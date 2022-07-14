مخطط قطري لشراء نادي إسبانيول

بدأ ملاك باريس سان جيرمان الفرنسي حملة لشراء نادي إسبانيول الذي ينافس في بطولة الدوري الإسباني بعدما تم عرضه للبيع خلال الساعات الأخيرة.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية نقلاً عن "راديو ماركا" اليوم الخميس أن رجل الأعمال الصيني تشين يانشينغ رئيس مجموعة راستار وضع النادي الكتالوني للبيع.

واستحوذ يانشينغ على إسبانيول في عام 2018.

ووصل رجل الأعمال الصيني عرضان لشراء النادي حتى الآن، أحدهما من شركة أميركية شمالية والآخر من مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية التي يرأسها ناصر الخليفي.

وكانت قطر للاستثمارات الرياضية قد استحوذت على باريس سان جيرمان في عام 2011 وساهمت في نقل النادي للعالمية بإبرام صفقات تاريخية واستقطاب أبرز نجوم كرة القدم.

وظفر سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 8 مرات من أصل 10 منذ شرائه وحتى الآن.