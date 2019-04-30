مدافع ليفربول: أمام ميسي لا تنفع أي حيلة

يستعد برشلونة لملاقاة ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غداً على ملعب كامب ناو.

وإذا أطاح البارسا بالريدز، سيصبح على بعد مباراتين فقط من حلم الثلاثية التاريخية للمرة الثالثة في تاريخه.

أما في معسكر ليفربول، فسيكون هذا اللقب الأول للمدرب يورغن كلوب مع النادي الإنجليزي، وكل هذا يشير إلى نهائي مبكر للبطولة، إلا أن مدافع ليفربول جويل ماتيب، يرى الأمر مختلفاً.

ففي حوار مع مجلة "كيكر" الألمانية، تحدث الدولي الكاميروني صاحب الـ 27 عاماً عن مباراة فريقه مع الفائز بلقب الدوري الإسباني، وعن علاقته بكلوب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي سيلعب فيها ماتيب أمام برشلونة، وسيكون التحدي الأكبر الذي يواجه خط دفاع الريدز يتمثل في صدّ ليونيل ميسي، وهي مهمة في غاية الصعوبة، وفقاً لماتيب.

وشدد: "أمام ميسي لا تنفع أي حيلة"، فالحل الوحيد أن يلعب الفريق بـ "تضامن"، وحين "يستلم الفريق (ليفربول) الكرة، عليه أن يخلق سيناريوهات يشغل بها منافسه".