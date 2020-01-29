مدافع ليفربول يرفض فرنسا من أجل الجزائر

قرر ياسر لعروسي مدافع ليفربول، تمثيل منتخب بلاده الأصلي الجزائر بدلاً من فرنسا، رغم تلقيه بعض العروض للمشاركة رفقة "الديوك".

لعروسي يبلغ من العمر 19 عاماً ويلعب بمركز الظهير الأيسر في شباب الريدز، وظهر لبضعة دقائق خلال مباريات الفريق الأول هذا الموسم.

التكهنات كانت مستمرة حول مصير لعروسي، سواء بتمثيل الجزائر أو فرنسا نظراً لوجود اهتمام كبير به من قبل حامل لقب كأس العالم.

وأنهت والدة اللاعب الشاب الجدل تماماً في تصريحات نقلتها شبكة "دي زد" الجزائرية حيث قالت: "ياسر سيرفض أي عرض لتمثيل فرنسا وهدفه واضح بالانضمام للجزائر".

وأوضحت أن تركيز لعروسي في الفترة الحالية منصب على إثبات قدراته للمدرب يورغن كلوب في ليفربول، وبعدها ينضم للخضر بالمستقبل القريب.

وأشارت إلى قيام النجم الشاب بتوصية إدارة ليفربول برفض أي محاولة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بضمه لفريق تحت 19 عاماً.

يذكر أن لعروسي خاض 81 دقيقة بعد نزوله كبديل لجيمس ميلنر في فوز الفريق الأول لليفربول على إيفرتون بهدف نظيف في 5 يناير الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك أساسياً أمام شروزبيري تاون بالتعادل 2-2 في نفس البطولة.