مفاوضات تجديد عقد نوير مع بايرن ميونيخ تصل لطريق مسدود

تواجه إدارة بايرن ميونيخ صعوبة بالغة في إقناع الحارس مانويل نوير بتجديد عقده، وسط توقعات بمغادرته بعد نهاية عقده الحالي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، أن نوير يريد عقداً طويل الأجل، بينما قدم مسؤولو النادي البافاري فترة أقل للتجديد، مما أدى لتعطيل المفاوضات بين الطرفين.

وينتهي عقد الحارس العملاق مع بايرن في صيف 2021، مع تكهنات بإمكانية رحيله بعد هذا التاريخ، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه.

يذكر، أن البعض تحدث عن رغبة بايرن ميونيخ في ضم مارك أندريه تير شتيغين، حارس برشلونة، لكن مصادر من الجانبين نفت الأمر تماماً.