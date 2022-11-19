مدرب قطر يرد على شائعات دفع رشوة للاعبي إكوادور

يستعد منتخب قطر لمواجهة خصمه الإكوادوري غداً الأحد في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 على ملعب البيت في الخور.

وقد أكد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب "العنابي" والنجم حسن الهيدوس على الجاهزية التامة لهذه المواجهة المرتقبة.

وأشاد سانشيز بالمنافس الأميركي الجنوبي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم على هامش المباراة، حيث قال: "يمتلك منتخب الإكوادور عناصر جيدة ولديه لاعبين يحترفون في أوروبا، لكننا قادرون على منافستهم وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء جيد".

من جانبه، أبدى الهيدوس فخره واعتزازه بالتواجد مع المنتخب القطري في أول ظهور له في تاريخ المونديال، مؤكداً أن صاحب الضيافة كان سيتأهل للنسخة القادمة بحال مشاركته في التصفيات الآسيوية.

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً حول الشائعات المثارة عبر الإنترنت حول تقديم قطر رشوة لبعض لاعبي الإكوادور من أجل ضمان الفوز في المباراة، إلا أن سانشيز رد سريعاً مؤكداً على استعداد المنتخب القطري المميز لكأس العالم، فيما قابل الهيدوس السؤال بابتسامة ساخرة.

مدرب قطر يرد على الشائعات

قال المدرب الإسباني: "الإنترنت مصدر ممتاز للمعلومات لكنه يحتوي كذلك على الكثير من المعلومات الخاطئة، نحن نتدرب منذ سنوات، شكلنا فريقاً قوياً بالفعل، لا أحد يستطيع زعزعة ثقتنا بأنفسنا، سواء بالإشاعات أو الانتقادات أو أي شيء مشابه.

"أمامنا أقل من 24 ساعة قبل خوض المباراة الأولى في كأس العالم، تركيزنا منصب على تقديم أفضل أداء ممكن ولا نلتفت لأي شيء آخر".

يذكر أن منتخب قطر يشارك في المونديال ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.