مدربه السابق: هالاند جاهز للنجاح في ريال مدريد

يرى إنغفي بيرنتسين، المدير الفني السابق للنجم الشاب إيرلينغ هالاند، والذي تولى تدريبه من سن الثامنة حتى الخامسة عشر عاماً في فريق برين، أن مهاجم بوروسيا دورتموند قادر على اللعب في ريال مدريد.

وانفجر النرويجي البالغ من العمر 19 عاماً هذا الموسم مع ريد بول سالزبورغ، قبل أن ينتقل إلى دورتموند في يناير ويواصل تألقه، مما آثار اهتمام ريال.

وقال بيرنتسين في تصريحات لموقع “بيرنابيو ديجيتال”: “إذا كنت مدرباً لأي فريق من الفرق الخمسة الكبرى في العالم، سأوقع مع هالاند على الفور.

“هالاند مستعد للعب مع ريال مدريد وأعتقد أنه بإمكانه النجاح هناك.

“يبلغ إيرلينغ من العمر 19 عاماً فقط ولا يزال بإمكانه التحسن في جميع الجوانب، أعتقد أنه إذا لم يوقع معه أي فريق من الفرق الكبرى، سيندم على ذلك في المستقبل.

“إيرلينغ قوي وسريع، ويملك إمكانيات رائعة وعقلية كبيرة، ويتمتع بذكاء داخل منطقة الجزاء، سجل العديد من الأهداف ويمكنه تقديم الكثير من التمريرات. لذلك أعتقد أنه يمكن أن يزامل كريم بنزيمة في نفس الوقت.

“أعتقد أن هالاند يمكن أن يلعب إلى جانب مهاجم آخر، ويمكنه بالتأكيد أن يلعب وحيداً في الهجوم”.