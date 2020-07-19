مدرب أستون فيلا: تريزيغيه سيصبح مثل صلاح

تغنى دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، بالنجم محمود حسن «تريزيغيه».

وقال سميث أن الدولي المصري أصبح يتمتع بخبرة كبيرة في اللعب بالدوري الإنجليزي ستجعله خلال الفترة القادمة نجماً كبيراً مثل مواطنه محمد صلاح هداف ليفربول.

وكانت تقارير قد خرجت بعناوين موحدة، تشير إلى أن هدفي تريزيغيه في شباك كريستال بالاس ساهما في إحياء آمال فيلا في البقاء بمسابقة الدوري الإنجليزي الموسم القادم وهروبه من الهبوط الذي بدأه نوريتش سيتي.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن هدفى النجم المصري يعدان بمثابة شريان الحياة لفريقه، خاصة أنه أحيا آمال أستون فيلا من جديد للبقاء في مصاف أندية البريميير ليغ.