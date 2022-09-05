مدرب إشبيلية: هالاند يجعل مانشستر سيتي فريقاً متكاملاً

اعترف جولين لوبيتيغي مدرب إشبيلية أن مانشستر سيتي أصبح فريقاً متكاملاً بعد التعاقد مع النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند.

ويلتقي الفريقان غداً الثلاثاء في الجولة الافتتاحية من مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ماذا قال لوبيتيغي عن هالاند ومانشستر سيتي؟

وقال المدرب الإسباني عن مواجهة فريقه القادمة: "سنواجه خصماً يلعب على أعلى المستويات، أحد أفضل الفرق في العالم، إيرلينغ يجعلهم فريقاً أكثر تكاملاً.

"إذا بدأنا الحديث عن سيتي فلن ننتهي، لذلك نركز على أنفسنا حتى نقدم مباراة جيدة.

"نسعى لإيجاد الثقة حتى نستطيع مواجهة صعوبات دوري أبطال أوروبا."

يذكر أن النرويجي الصاعد استهل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بتسجيل 10 أهداف خلال 6 مباريات مع مانشستر سيتي.