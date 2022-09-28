مدرب البرتغال يرفض الرضوخ للانتقادات الموجهة إلى رونالدو

رفض فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال الرضوخ للانتقادات الموجهة للأسطورة كريستيانو رونالدو والداعية لإجلاسه على دكة البدلاء نظراً لتراجع مردوده.

ولا يمر صاحب الـ 37 عاماً بأفضل الأوقات بعد فشله في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف واضطراره للبقاء في ملعب أولد ترافورد حتى شهر يناير على الأقل.

كما عانى المهاجم المخضرم من مشاركة دولية غير موفقة هذا الأسبوع رفقة منتخب بلاده، وأهدر فرصة الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية بعد سقوط الفريق أمس الثلاثاء أمام ضيفه الإسباني بهدفٍ دون رد في براغا.

وتسببت هذه الخسارة في ضياع فرصة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، علماً بأن البرتغاليين كانوا الأقرب لانتزاع بطاقة العبور.

ماذا قال سانتوس عن رونالدو ؟

لدى سؤاله عن مستوى "الدون" المتواضع في مباراة الليلة الماضية، رد سانتوس: "ما يهمني هو الطريقة التي لعب بها الفريق.

"سنحت لرونالدو 3 أو 4 فرص، كانت اثنتان منها في غاية الخطورة، وهي فرص لا يهدرها عادة.

"لكنه لم يسجل للأسف، وهذا هو حال كرة القدم."