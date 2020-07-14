مدرب الهلال: أصبحت ضمن أفضل 10 مدربين في العالم

استبعد رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال عودته إلى رومانيا خلال الفترة القادمة، مؤكداً تمسكه بمسيرته الحالية مع النادي السعودي، التي جعلته ضمن أفضل 10 مدربين في العالم بالأرقام والإحصاءات.

وقال لوتشيسكو في مقابلة مع موقع "سبورتيفا" الروماني: "بالتأكيد لدي شغف التدريب في بلادي، لكن كلما كنت أدرب على مستويات مرتفعة فإني لن أعود في الفترة الراهنة.

"حققت مع باوك إنجازات مهمة، وفزت مؤخراً مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ليتم وضعي ضمن أفضل 10 مدربين في العالم وفق الإحصاءات، جنباً إلى جنب مع الأسماء الكبيرة في عالم التدريب".

واعترف لوتشيسكو بأن هناك شائعات تتحدث حول إمكانية تدريبه كلوج الروماني، لكنه يحترم مدرب الفريق الحالي وطريقته ولا يفكر إطلاقاً في العودة الموسم القادم.