مدرب الهلال يكسر الصمت بشان التعاقد مع ميسي

البوابة - رد رامون دياز مدرب الهلال السعودي على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية قدوم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الرياض الموسم المقبل.

وبات من المتوقع ألا يجدد "ليو" عقده مع باريس سان جيرمان والذي سيصل إلى نهايته بحلول الصيف القادم.

وانتشرت تقارير خلال الأيام الماضية تؤكد استعداد الهلال للتقدم بعرضٍ مغرٍ سيتقاضى الأرجنتيني بموجبه نحو 400 مليون جنيه استرليني.

ويطمح القائمون على الكرة في السعودية للجمع بين الأيقونتين ميسي وكريستيانو رونالدو في بطولة الدوري المحلي.

وكان رونالدو قد وافق على ارتداء قميص النصر مطلع العام الجاري في صفقة لفتت الأنظار إلى دوري روشن وأنديته.

وبات الهلال يسعى الآن لإبرام صفقة مشابهة من العيار الثقيل، بعد ساعات من خيبة الأمل الآسيوية بخسارة لقب دوري الأبطال لصالح أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وتنتظر "الزعيم" مواجهة مرتقبة أخرى على كأس خادم الحرمين الشريفين ستجمعه بالوحدة يوم الجمعة المقبل.

ماذا قال رامون دياز عن ليونيل ميسي ؟

لدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام عن إمكانية رؤية صاحب الـ 35 عاماً بقميص الهلال، رد دياز قائلاً: "تركيزنا منصب حالياً على نهائي الكأس، لنرى ما سيحصل بعد النهائي."

يذكر أن ميسي مطلوب أيضاً من قبل أندية أخرى على غرار إنتر ميامي الأميركي وبرشلونة الإسباني.