مدرب بايرن السابق: غوارديولا أبدع مع برشلونة بفضل ميسي

يرى فيليكس ماغات المدير الفني الأسبق لبايرن ميونيخ، أن ليونيل ميسي كان له الفضل في الإنجازات التي حققها برشلونة في عهد المدرب بيب غوارديولا.

وقال الألماني في تصريحاته نشرتها صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية: «ميسي هو من فاز بالألقاب وليس غوارديولا، بدون ليونيل فإن هذا النظام لم يكن لينجح مع بيب، وإلا كان فاز بدوري الأبطال مع بايرن ومانشستر سيتي منذ فترة طويلة».

وأضاف: «جوارديولا كان يفوز مع برشلونة فقط بفضل ميسي، الذي بمقدوره تغيير مسار المباراة.

«طريقة غوارديولا لا تنجح إلا إذا كان لديك نجوم متفوقون فنياً على منافسيهم، وبالنسبة للمشاهدين، فامتلاك الكرة وتدويرها أمر ممل، والفريق في المستوى العالي لا يحتاج إلى هذا الأسلوب».