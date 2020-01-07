مدرب بايرن يتحدث عن أنباء رحيل نوير وآلابا

كشف هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ الذي يتواجد صحبة فريقه في الدوحة بالمعسكر الشتوي من الرابع وحتى العاشر من يناير 2020 استعداداً لاستكمال الموسم الجاري، عن موقفه من بقاء الحارس مانويل نوير والمدافع ديفيد آلابا الموسم القادم.

وخلال مؤتمر صحفي للمدرب في قطر، وفي رد على سؤال حول حارس مرمى منتخب (المانشافت) قال: "نوير ركيزة أساسية في الفريق ولا أحد يمكن أن يشكك في قيمته أو أهميته وأنصحه بأن يكمل إلى ما بعد عقده الذي ينتهي عام 2021، نوير موهبة نادرة ومن الجيد أن تكسبه في فريقك".

يذكر أن تقاريراً خرجت سريعاً عن إمكانية رحيل نوير بعد تعاقد البافاري مع الحارس الشاب أليكساندر نوبل من شالكه.

وعن الإشكالية الموجودة في المنتخب الألماني على مركز حراسة المرمى بين حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغين وحارسه نوير أجاب فليك: "لا يحق لي الحديث عن هذا الموضوع، المدرب يواكيم لوف هو المسؤول عن ذلك، ما أستطيع قوله أن تير شتيغين حارس كبير يقدم مستويات رائعة وكذلك نوير ولا خلاف بين الحارسين".

وتحدث المدرب البافاري عن الأنباء التي رجحت انتقال آلابا لتشيلسي: "الحديث عن رحيل آلابا لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، ديفيد لاعب مهم يمتلك مزايا عديدة أهمها إمكانية توظيفه في أكثر من مركز".

وطمأن فليك الجميع على حالة سيرج غنابري والتي كشفت أخبار حول تعرضه للإصابة مؤخراً سيبتعد بسببها عن الملاعب فقال: "غنابري بخير وقد تدرب معنا لكن علينا التعامل مع حالته بمنتهى الجدية".