مدرب برشلونة: نوايا خبيثة وراء تسريب تفاصيل عقد ميسي

أعرب رونالد كومان، عن غضبه الشديد واستيائه عقب تسريب صحيفة "إل موندو" الإسبانية تفاصيل عقد النجم ليونيل ميسي، والذي وصف بالخرافي بعدما بلغت مجموع المبالغ الواردة فيه نحو 674 مليون دولار.

وقال الهولندي عقب المباراة التي فاز فيها البارسا على ضيفه أتلتيك بيلباو أن الوراء من هذه التسريبات الرغبة في إلحاق الأذى والضرر ببرشلونة وميسي، وفقاً لموقع "جول" الرياضي.

"علينا أن نحاول معرفة كيف يمكن أن تنشر مثل هذه الأمور، لكن ​​علينا أيضاً نركز على موسمنا. فالفريق كان على ما يرام في الآونة الأخيرة، وفزنا بالعديد بالمباريات، لذلك ليس علينا التركيز بشدة على ما حدث (بسبب عقد ميسي) لأن هناك أناس يضمرون الشر والأذى لبرشلونة وليو.

"أظهر ميسي معدنه وجودته كلاعب كرة قدم على مدى سنوات، وساعد كثيراً في جعل هذا النادي رائعاً كما ساهم بشكل كبير في فوزه في العديد من الألقاب".

ونفى كومان أن تكون التسريبات قد منحت "الساحر الأرجنتيني" البالغ من العمر 33 عاماً، ليقدم المزيد من الجهد خلال المباراة الأخيرة التي سجل فيها هدفاً، موضحاً: "لاحظت أن ميسي كان متحمساً للغاية، لكن ليس أكثر من المباريات الأخرى.

"بالطبع كان يمكن لتلك الأخبار أن تؤثر عليه، لكن ليو هو الفائز، ويريد دائماً إثبات جودته. من المهم أن نكون متحدين".

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة هدد بمقاضاة صحيفة "‘إل موندو" الإسبانية بسبب تسريبها لبنود العقد الخاص بميسي والممتد من صيف العام 2017 وحتى نهاية الموسم الحالي.