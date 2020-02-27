مدرب برشلونة يراقب ريال مدريد من المدرجات قبل الكلاسيكو

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على تواجد مدرب برشلونة كيكي سيتيين أمس الأربعاء، في ملعب سانتياغو بيرنابيو لمتابعة مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن من بين 75,6 ألف متفرج في معقل الملكي تواجد سيتيين رفقة مساعده إيدير سارابيا، لتدوين بعض الملاحظات حول نقاط قوة وضعف ريال قبل موقعة الكلاسيكو الأحد القادم لحساب المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ورأى مدرب البارسا بشكل مباشر الخطر الذي تولده انطلاقات فينيسيوس جونيور على الجناح الأيسر والضغط المستمر في خط الوسط الذي يسببه لاعبو ريال مدريد على منافسهم.

وخسر الأبيض أمس أمام ضيفه الإنجليزي (1-2)، على ملعبه وأمام جمهوره، وسيحتاج ريال مدريد إلى قلب النتيجة إياباً في إنجلترا في الـ 17 من الشهر القادم حتى يخطف بطاقة التأهل من مانشستر سيتي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني حالياً، برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الوصيف.