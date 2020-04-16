مدرب برشلونة يعلق على إمكانية رحيل ميسي

تحدث مدرب برشلونة، كيكي سيتيين عن الخلافات الأخيرة داخل النادي، وعن تأثير ذلك على مستقبل النجم ليونيل ميسي.

وقال سيتيين في مقابلة مع قناة "TV3" الإسبانية: "هذه أمور طبيعية تحدث في الأندية الكبيرة، من المؤسف أن هذه الخلافات تم تناقلها عبر وسائل الإعلام. بالطبع، من الأفضل العمل في جو مريح".

وتابع سيتيين الذي تسلم مسؤولية تدريب البارسا مطلع العام الحالي: "لا أعتقد أن ما حدث سيجعل ميسي يعيد التفكير فيما إذا كان سيبقى مع النادي أم لا.. أنا متأكد أنه سينهي مسيرته معنا".

وعن إمكانية إنهاء الدوري الإسباني مبكراً بسبب فيروس كورونا وتتويج المتصدر برشلونة، علق سيتيين قائلاً: "لن أشعر بأني بطل حتى لو كنت متفوقاً بفارق نقطتين عن ريال مدريد، فقبل أن أستلم مسؤولية تدريب برشلونة كان الفريق متصدراً (لترتيب الليغا)".

وشهد برشلونة عدة أزمات في الأشهر الماضية، أبرزها هجوم ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، على المدير الرياضي إيريك أبيدال الذي انتقد اللاعبين لعدم وقوفهم إلى جانب المدرب المقال إيرنيستو فالفيردي قبل التعاقد مع سيتيين.

كما عاد ميسي لانتقاد إدارته خلال أزمة كورونا الحالية، معتبراً أنها ألمحت إلى عدم رغبة اللاعبين بتخفيض رواتبهم بنسبة 70 بالمئة دعماً للنادي، وهو ما أشعل غضب الهداف الأرجنتيني وزملائه.

وقبل أيام، تقدم 6 أعضاء باستقالتهم من إدارة برشلونة، وطالبوا الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد.