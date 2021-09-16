مدرب بلجيكا السابق: لوكاكو أثبت أنه بقيمة رونالدو

يرى مدرب منتخب بلجيكا السابق رينيه فانديرايكين أن مواطنه روميلو لوكاكو العائد حديثاً لتشيلسي أثبت أنه بقيمة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وعاد النجمان إلى الدوري الإنجليزي بعد طول غياب، إذ رجع البلجيكي إلى البلوز هذا الصيف بعد رحيله عام 2014.

أما رونالدو، فغادر يونايتد عام 2009 ليعود خلال السوق الصيفي المنصرم أيضاً.

وقال فانديرايكين لوسائل إعلامية محلية: "بينما بدا الجميع مقتنعين برونالدو قبل عودته إلى مانشستر يونايتد، اضطر لوكاكو لإثبات أنه الشخص المناسب لتشيلسي.

"أقنع جميع المشككين فيه خلال فترة قياسية.

"رونالدو ولوكاكو كانا صاحبي المركزين الأول والثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهما من ضمن أفضل المهاجمين في أوروبا.

"كلاهما حافظ على مستوى تهديفي ثابت مقارنة بلاعبين أقل منهما من حيث المستوى."