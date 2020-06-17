مدرب دورتموند يفتح باب الرحيل أمام سانشو

اعترف لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند بأن الجناح جايدون سانشو ربما يكون ضمن اللاعبين المغادرين هذا الصيف ليستمر الغموض حول مستقبل اللاعب.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” الثلاثاء أن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة، مهتمة بضم الدولي الإنجليزي.

وقال فافر رداً على سؤال حول مستقبل سانشو وأشرف حكيمي المعار من ريال مدريد: “بالطبع هناك لاعبون سيرحلون، نحن نأمل في بقائهم، لكن من الممكن أيضاً أن يغادروا”.

وأضاف: “تتحدثون عن اثنين من اللاعبين اللذين لا نعرف بالفعل ماذا سيحدث بشأنهما، ربما يستمران معنا، هذا واضح، سيكون أمراً جيداً بالنسبة لي. لنرى ماذا سنفعل في الدفاع وخط الوسط والهجوم”.

وسيتسلم نادي سانشو السابق مانشستر سيتي نسبة 15 في المئة من أي صفقة يبرمها النادي الألماني لانتقال اللاعب.

وكان سانشو قد كشف في وقت سابق موقفه من إمكانية العودة إلى سيتي من جديد.

ويرتبط الإنجليزي بالعودة إلى أحد أندية البريميير ليغ وعلى رأسها مانشستر يونايتد وبدرجة أقل ليفربول وتشيلسي.

ويرفض دورتموند التخلي عن خدمات سانشو مقابل أقل من 100 مليون جنيه، وهو الثمن الذي يراه يونايتد مرتفعاً في ظل الشكوك التي تحوم حول الحالة الاقتصادية لجميع الفرق بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، ومع صعوبة الانتقال ليونايتد، أخبر سانشو أصدقاء مقربين بأنه منفتح للعودة إلى سيتي من جديد حال أعرب بيب غوارديولا، مدرب الفريق عن اهتمامه بعودته.

يذكر أن سانشو تواجد في مانشستر سيتي بين عامي 2015 و2017، إلا أنه فشل في حجز مكان ضمن التشكيل الأساسي في ظل كتيبة نجومه المدججة.