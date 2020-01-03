مدرب صربيا يكشف أسباب تراجع يوفيتش

علق مدرب المنتخب الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش على تراجع مستوى النجم الشاب مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش، والأسباب وراء عدم تواجده مع الفريق.

ولا يشارك هداف آينتراخت فرانكفورت السابق أساسياً مع الملكي منذ انتقاله إليه مقابل 60 مليون يورو الصيف الماضي، كما استبعده تومباكوفيتش في التجمعات الأخيرة للمنتخب.

وقال المدرب لـ " بليك سبورت": "أهتم بجميع لاعبي المنتخب الصربي وأريد إخراج أفضل ما لديهم، وأحد هؤلاء الذي لا يتواجدون معنا الآن هو لوكا يوفيتش.

"الحقيقة أنه لا نزاع بيني وبينه، مشكلته مع نفسه، فجأة ترك التدريبات ولم يرد، أريده معنا بسبب إمكانياته، ولكن يجب أن يقنعنا جميعاً أنه جاهز ومسؤول.

"لم يقم بأي من هذه الخطوات، الباب دائماً مفتوح للجميع، أنا أدرب منذ ثلاثة عقود وأساعد الجميع وأريد إعادة يوفيتش للطريق الصحيح".

يذكر أن يوفيتش غاب عن منتخب بلاده في آخر تجمعين، وآخر مشاركة له مع صربيا كانت في سبتمبر الماضي ضمن تصفيات يورو 2020.

ولعب يوفيتش 14 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات، وسجل هدفاً وحيداً.