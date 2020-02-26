مدرب ليون: ليس لدينا خطة لإيقاف رونالدو

أكد رودي غارسيا، المدير الفني لليون، أنه من الصعب إيجاد طريقة لإيقاف كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يعيش ليون أفضل مواسمه في الفترة الحالية، حيث يأتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي مع فقدانه لأهم نجومه على الإطلاق، ممفيس ديباي، بسبب الإصابة.

وقال غارسيا: «رونالدو؟ أفضل من يتحدث عنه هو أنتوني لوبيز (حارس ليون)، يعرفه جيداً، إنه محترف رائع، هذا ما يقوله الجميع عنه».

وأضاف: «رونالدو يعمل أكثر من الآخرين، من المثير دوماً في عالم كرة القدم أن يكون لديك لاعبون في هذا المستوى، لا يمكن أن تكون لديك خطة لإيقاف رونالدو، هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في يوفنتوس».