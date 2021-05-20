مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن رفع لاعبيه علم فلسطين

دافع مدرب مانشستر يونايتد عن اثنين من لاعبيه رفعا علم فلسطين أثناء مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الثلاثاء.

وقال مدرب الفريق أولي غونار سولشاير أن يونايتد يحترم "حقهما في (اعتناق) وجهة نظر مختلفة".

وعلى ما يبدو، أعطى واحد من المشجعين العلم للاعبين بول بوغبا وآماد ديالو، عندما كان اللاعبون يطوفون حول الملعب في تقليد يتبعه الفريق في آخر مباراة بملعب النادي أولد ترافورد في الموسم.

وقال سولشاير: "لدينا لاعبون من أصول مختلفة ودول وثفاقات مختلفة. وعلينا احترام وجهات نظرهم إذا كانت مختلفة عن وجهات نظر الآخرين.

"إذا فكر اللاعبون في أشياء أخرى غير كرة القدم، فهذا أمر إيجابي".