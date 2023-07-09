مدرب مانشستر يونايتد يصدم هاري ماغواير بهذا القرار

قرر مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ تجريد المدافع الإنجليزي هاري ماغواير من شارة القيادة مع الفريق الموسم المقبل وتسليمها للاعب آخر تمهيدًا لرحيله هذا الصيف.

وكان قد تم تداول الخبر رسميًا عبر عدة مواقع بريطانية معتمدة حول خسارة ماغواير لشارة الكابتن مع الشياطين الحمر، أبرزها موقع "The Sun" الذي تحدث حول هذا الأمر مع التفاصيل.

تجريد هاري ماغواير من شارة القيادة في مانشستر يونايتد

كشفت التقارير الأخيرة خلال الساعات الماضية أن مدرب مانشستر يونايتد تين هاغ جرد مدافع الفريق هاري ماغواير من شارة القيادة تمهيدًا لرحيله هذا الصيف، حيث أن وست هام وتوتنهام من أبرز الأندية المهتمة بخدماته إلى جانب بعض الأندية الأخرى في إيطاليا.

ووفقًا لموقع "The Sun" البريطاني، فإن المدرب الهولندي قرر أن يتم تسليم شارة القيادة بشكل رسمي ابتداءً من الموسم القادم لنجم الوسط البرتغالي برونو فرنانديز، وسيدخل الأمز حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن هاري ماغواير كان قد انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد عام 2019 في صفقة قياسية قدرها 80 مليون جنيه إسترليني أصبح خلالها أغلى مدافع في الدوري الإنجليزي والعالم.