مدرب مانشستر يونايتد يطلب من عشرة لاعبين كبار الرحيل بالصيف

بدأ مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ بحملة تنظيف داخل النادي هذا الأسبوع، حيث قام بإبلاغ مجموعة من كبار اللاعبين في الفريق بأنه يجب عليهم المغادرة هذا الصيف.

وبالفعل قام المدرب الهولندي بإبلاغ ما يصل إلى عشرة لاعبين بشكل مبدئي بأنهم بحاجة إلى إيجاد أندية جديدة للانتقال إليها في الميركاتو الصيفي، مؤكدًا لهم أنهم لن يكونوا ضمن خططه الموسم المقبل.

مدرب مانشستر يونايتد يضع حدًا لمسيرة عشرة لاعبين كبار مع النادي

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، فإن قرار تين هاغ بخصوص رحيل مجموعة من اللاعبين الكبار عن الفريق خلال الصيف يحظى بدعم كبير من كبار المسؤولين في النادي.

وكشفت شبكة "ESPN" عن أسماء اللاعبين الذين لا يريد المدرب الهولندي الاستمرار معهم وهم: دين هندرسون، إريك بايلي، أليكس تيليس، هاري ماغواير، براندون ويليامز ، سكوت ماكتوميناي ، دوني فان دي بيك، فريد، أنثوني مارسيال، وأنثوني إيلانغا.

وتضيف التقارير أن هندرسون قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي نوتينغهام فورست، كما فعل تيليس مع إشبيلية، وبالتالي قد يتمكن كلا اللاعبين من الاستمرار مع هذه الأندية، أما فريد فهو مستهدف من نادي فولهام، بينما بايلي مطلوب من قبل ريال بيتيس.