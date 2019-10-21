مدرب منتخب مصر يتصل بصلاح بعد غيابه عن مواجهة يونايتد

بعد غياب نجم ليفربول محمد صلاح عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد، الأحد، قالت تقارير إعلامية مصرية أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري، تواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه.

وكان صلاح، بشكل مفاجئ، خارج قائمة ليفربول خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء ليستر سيتي في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

ورغم تأكيدات الجهازين الفني والطبي لليفربول على جاهزية صلاح لخوض اللقاء، فوجئت الجماهير بغيابه عن الفريق في القمة المنتظرة على ملعب أولد ترافورد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن البدري أجرى اتصالاً هاتفياً بصلاح للاطمئنان على حالته في أعقاب غيابه عن اللقاء المهم، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وشهدت المحادثة استفسارات من المدرب الجديد للمنتخب بشأن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الأخيرين.

وحسب الوكالة، أكد صلاح للبدري أنه سيتواجد فى تدريبات ليفربول الاثنين، علماً بأنه قد يكون جاهزاً للتواجد مع فريقه أمام غينك في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أو المباراة التالية في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام هوتسبير، الأحد.

وكان البدري أعفى صلاح من معسكر المنتخب الأخير، الذي تخلله فوز ودي على بوتسوانا بهدف نظيف، بهدف منحه راحة سلبية.

وتستعد مصر لمواجهة ضيفتها كينيا في 11 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، التي تضم توغو وجزر القمر.