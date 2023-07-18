مدرب نابولي: أوسيمين مستمر معنا

أكد الفرنسي رودي غارسيا مدرب نابولي الجديد أن الهداف الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لن يرحل هذا الصيف رغم اهتمام عدة أندية أوروبية عملاقة بخدماته.

وتناقلت وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية موضوع مستقبل اللاعب الشاب الذي برز بشكلٍ لافت في صفوف البارتينوبي وقاده للظفر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990.

لكن غارسيا الذي تولى الإشراف على الفريق مؤخراً أكد أن صاحب الـ 24 عاماً مستمر مع الفريق، حيث قال: "إنه يرتبط بعقد معنا، سيصل غداً مع جميع اللاعبين الآخرين.

"أكرر ما أقوله، حينما اجتمعت مع الرئيس أوريليو دي لاورنتيس اتفقنا على الطموحات، ورئيس نادينا طموح للغاية، حقق النادي أموراً عظيمة الموسم الماضي ونريد أن نستمر على نفس هذا المنوال."

يذكر أن نابولي يطالب بـ 200 مليون يورو نظير التخلي عن أوسيمين الذي يرتبط بعقدٍ مع بطل إيطاليا يمتد حتى صيف عام 2025.