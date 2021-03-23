مدرب نيولز أولد بويز يترقب عودة ميسي

أكد خيرمان بورغوس المساعد السابق لدييغو سيميوني، والذي يخوض أول تجربه له كمدرب أول في نيولز أولد بويز، أن النجم ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو القادم، سيلعب يوماً ما في نيولز.

وقال بورغوس: "إذا كان دييغو مارادونا قد لعب هنا، فإن ليو سيحب أيضاً اللعب في نيولز، أعتقد أن ذلك سيحدث يوماً ما، أتمنى أن يكون قريباً".

وعن قرار ميسي البالغ من العمر 33 عاماً بخصوص الاستمرار من عدمه مع برشلونة الموسم القادم، قال بورغوس: "أؤمن به، أعتقد أنه ما زال بإمكانه تقديم المزيد، أعتقد أنه لن يغادر البارسا لأنه بيته مثل نيولز أيضاً، أعتقد أنه في مرحلة ما سيمر من هنا".

وكان ميسي المنحدر من مدينة روساريو قد استهل مشواره الاحترافي في نيولز أولد بويز بين عامي 1994 و1999، قبل الانتقال إلى برشلونة عام 2000.

وسبق وأن أكد قائد برشلونة الحالي أكثر من مرة أنه يود العودة لارتداء قميص نيولز، لكنه أبدى أكثر من مرة أيضاً رغبته في تجربة الاحتراف في الدوري الأميركي حين تنتهي تجربته مع الفريق الكتالوني.