أسهم الكلاسيكو تتراجع بعد رحيل رونالدو

تحول الكلاسيكو الإسباني في نظر الكثيرين من الحدث الكروي الأبرز في العالم إلى موعد «روتيني» للاستهلاك الجماهيري والإعلامي.

رغم الأهمية الكبيرة للقاء الكلاسيكو بين أفضل الأندية الإسبانية برشلونة وريال مدريد، إلا أنه فقد بريقه في السنوات الأخيرة، تحديداً بعد رحيل كريستيانو رونالدو، مما ساهم في إنقاص أسهم القمة الإسبانية مقابل إلقاء الضوء على قمم أخرى.

كلاسيكو آخر يشهده العالم اليوم الأحد، حين يحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد في قمة حسم صدارة الليغا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

لطالما عرف الكلاسيكو ندية كبيرة في إسبانيا، تبعاً لأسبابٍ تخطت في معظمها الجانب الكروي.

تاريخياً، كان الكلاسيكو بمثابة «حرب» بين برشلونة وريال مدريد لتصفية حسابات سياسية بين الكتالونيين وأبناء العاصمة.

زادت أهمية القمة في الألفية الجديدة ودخلت ضمن قائمة أفضل مباريات العالم بسبب ضم الناديين أبرز النجوم، حتى اعتلت بفعل ارتفاع الجانب التسويقي الاستحقاقات الموسمية كافة للأندية بعد ضمها أفضل لاعبين في السنوات العشر الأخيرة، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

جاء البرتغالي إلى ريال مدريد عام 2009 من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو. حضر لاستقبال أفضل لاعب في العالم حينها 80000 ألف مشجع من ريال مدريد، وهو رقم فاق عدد الجماهير الذين شاهدوا نهائي برشلونة ومانشستر يونايتد في تلك السنة (قرابة الـ63000).

تسع سنوات قضاها الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات داخل بيرنابيو، عرف خلالها الكثير من النجاحات، كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع الملكي.

مع وجود ميسي ورونالدو في كل فريق، ارتفعت أسهم الكلاسيكو لتتحول من مباراة تقليدية إلى أهم مباريات الأرض، متجاوزةً بذلك بعض الديربيات التي تعرف نسب مشاهدة مرتفعة، كتلك التي تجمع مانشستر يونايتد وليفربول إضافةً إلى ريفر بلايت وبوكا جونيورز.

انتقل بعدها رونالدو إلى يوفنتوس مطلع الموسم الماضي في خطوةٍ هزت الوسط الرياضي، وقد عاد هذا الانتقال بالعديد من التداعيات على الكرة الإسبانية عموماً، والكلاسيكو بشكلٍ خاص.

ففي مباراة ريال الأولى للموسم الماضي، حضر اللقاء 48 ألفاً و466 متفرجاً، وهو العدد الأقل للنادي خلال 10 سنوات، كما ظهر جلياً تراجع القيمة الفنية للكلاسيكو في ظل رحيل أحد أبرز الأركان جذباً للمشاهدين.

تقام اليوم المباراة على ملعب سانتياغو بيرنابيو ومن المرجّح أن تشهد نسب مشاهدة مرتفعة نظراً لتقارب الفريقين بالنقاط. لم يدخل الفريقان كلاسيكو بهذه الندية منذ سنوات غير أن ذلك لا يعود بالدرجة الأولى إلى قوتهما، بل إلى تراجعهما إثر العديد من العوامل.

يدخل برشلونة اللقاء بنتيجة مخيبة في دوري الأبطال، بعد أن عاد بتعادلٍ صعب من نابولي، سادس الدوري الإيطالي.

مشاكل عديدة عرفها الفريق الكتالوني هذا الموسم، بدءاً بسوء التخطيط عبر استقدام صفقات غير مجدية، مثل أنتوان غريزمان، مروراً بتقديم أداء متخبط ساهم في نهاية المطاف بإقالة المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي.

عينت الإدارة بعدها المدرب كيكي سيتيين لتعديل المسار، غير أن بدايته اتصفت بالبطء على صعيدي النتائج والأداء.

تحسن الفريق بعدها تدريجياً لتصل حصيلة كيكي مع النادي إلى سبعة انتصارات من عشر مباريات.

على الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد اللقاء مُثقلاً بنتائج سلبية متكررة، بدأ الأمر بتعثرَين في الدوري أمام سيلتا فيغو وليفانتي، وامتدت الخيبات أوروبياً بعد أن خسر على أرضه أمام مانشستر سيتي بنتيجة (1-2) في ذهاب دور الـ 16.

مباراة صعبة تنتظر زيدان اليوم، خاصةً بعد خسارته إيدين هازارد للإصابة، وسيسعى من خلالها المدرب الفرنسي لتحقيق فوز يعيده إلى الصدارة من جديد، في حين يعوّل كيكي على انتصار يبعد من خلاله الضغط الإعلامي عن الفريق.

لا يزال الكلاسيكو يحظى بأهمية كبيرة في الأوساط الرياضية نظراً للشعبية الجارفة لريال مدريد وبرشلونة، غير أن أسهمه قد تقل تدريجياً في السنوات المقبلة تبعاً لانخفاض القيمة الفنية للفريقين.

على مسؤولي الناديين التحرك سريعاً إذا ما أرادوا الحفاظ على مكانة الكلاسيكو في ظل عودة بعض القمم إلى الضوء من جديد، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.