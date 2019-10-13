مدفيديف بطلاً لدورة شنغهاي للتنس

أحرز الروسي دانييل مدفيديف لقب بطل دورة شنغهاي للتنس، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة بفوزه على الألماني أليكساندر زفيريف 6-4 و6-1 في المباراة النهائية الأحد.

وأكد هذا التتويج بأن مدفيديف الذي كان يخوض سادس نهائي توالياً له مرشح بقوة للانضمام إلى نادي الثلاثة الكبار المؤلف من المخضرمين السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك جوكوفيتش.

واحتاج مدفيديف إلى 74 دقيقة لتحقيق أول فوز له على منافسه في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

بدأ مدفيديف المباراة بقوة بفوزه بإرساله ثم نجح في كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-0 ثم 3-0.

ورد الألماني التحية بكسر إرسال الروسي مقلصاً الفارق الى 3-2 قبل أن يحتفظ كلا اللاعبين بإرساله ويفوز مدفيديف بالمجموعة الأولى.

وجاء سيناريو مطلع المجموعة الثانية مماثلاً عندما تقدم الروسي 2-0 ثم كسر إرسال زفيريف مجدداً في الشوط الرابع ليحسمها بسهولة 6-1.

وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الست الأخيرة التي شارك فيها منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالث البطولات الأربع الكبرى، وآخرها فلاشينغ ميدوز عندما خسر أمام نادال، وتوج بثلاثة ألقاب في سينسيناتي (أول لقب له في دورات الماسترز)، وسان بطرسبورغ واليوم في شنغهاي، في حين سقط في نهائي واشنطن، ومونتريال بالاضافة إلى فلاشينغ ميدوز.

كما بات مدفيديف الأكثر تحقيقاً للانتصارات في المباريات هذا العام برصيد 59 فوزاً.

وبفضل هذا النصر، سيرتقي مدفيديف إلى المركز الثالث عالمياً في التصنيف الجديد الاثنين على حساب فيدرر.

وقال مدفيديف: "يا لها من أمسية، أعتقد بأن الملعب كان ممتلئاً عن آخره وأنتم (متوجهاً إلى الجمهور) كنتم سنداً كبيراً لي منذ مباراتي الأولى هنا.

"منحتمونني الحيوية اللازمة للفوز بهذه الدورة. شكراً جزيلاً، ستبقى شنغهاي مكاناً مميزاً في قلبي".

أما زفيريف الذي يعتبر من الجيل الجديد المرشح لخلافة الثلاثي الكبار إلى جانب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فقال متوجهاً بكلامه إلى مدفيديف: "كما قلت بالأمس، أنت على الأرجح أفضل لاعب في العالم حالياً، الطريقة التي تلعب بها مدهشة".

وكان تسيتسيباس أخرج جوكوفيتش المصنف أول في ربع النهائي، بينما أطاح زفيريف بفيدرر في الدور ذاته. أما نادال فلم يشارك لإصابة في رسغه.

وإذا كان مدفيديف ضمن المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم والمقررة في لندن من 10 وحتى 17 من الشهر المقبل، فإن زفيريف لم يضمن في المقابل مشاركته.

ويحتل زفيريف المركز السابع عالمياً أمام الايطالي ماتيو بيريتيني، لكن تبقى دورة إضافية ضمن دورات الماسترز للالف نقطة وتحديداً في باريس من 28 الحالي وحتى 3 نوفمبر المقبل وبالتالي فكلاهما مهدد بفقدان مركزهما من قبل خمسة لاعبين وهم الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، والبلجيكي دافيد غوفان، والايطالي فابيو فونييني، والياباني كاي نيشيكوري، والفرنسي غايل مونفيس.