مدير إنتر ميلان: لوكاكو سيعود إلى تشيلسي

البوابة - أكد بيبي ماروتا مدير نادي إنتر ميلان التنفيذي أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو المعار من تشيلسي لن يستمر مع الفريق الموسم القادم.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تأهل النيراتزوري إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة بورتو في دور الـ 16.

وزج المدير الفني سيموني إنزاغي بلوكاكو في الشوط الثاني، مع أن الإدارة كانت تراهن على قدوم اللاعب الصيف الماضي لحل مشكلة الفريق التهديفية.

لكن دور مهاجم تشيلسي بات ثانوياً كونه ابتعد لفترات طويلة عن الملاعب هذا الموسم بداعي الإصابة.

ولم ينجح صاحب الـ 29 عاماً في إثبات نفسه خلال الأسابيع الماضية بعد تعافيه ليصبح احتياطياً في تشكيلة إنزاغي.

ماذا قال ماروتا عن مستقبل لوكاكو مع إنتر ميلان؟

كشف المدير التنفيذي في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية: "تمتد فترة إعارة لوكاكو لموسم واحد، لذلك في الثلاثين من يونيو وبغض النظر عما سيقدمه، سيعود روميلو إلى تشيلسي.

"كان هذا موسماً غير مسبوق، وأعني هنا كأس العالم، عانينا مثل غيرنا من الأندية جراء إصابات وإرهاق اللاعبين الذين شاركوا في المونديال.

"لوكاكو مثل على ذلك، كما هو الحال بالنسبة لـ (مارسيلو) بروزوفيتش الذي لم يعد كما كان.

"لم يتمكن روميلو من استعادة كامل لياقته بعد، ولم يصل بالتالي لذروة مستواه."