مدير برشلونة الرياضي: اقتربنا من استعادة نيمار

كشف المدير الرياضي لبرشلونة خافيير بورداس بأن ناديه اقترب من استعادة خدمات النجم نيمار من باريس سان جيرمان بعد مفاوضات بين الجانبين الثلاثاء.

وقال بورداس للصحفيين بعيد عودته من باريس حيث اجتمع بمسؤولي نادي العاصمة الفرنسية "لا اتفاق حتى الآن. لا زلنا نفاوض لكننا نعتقد بأننا ندنو (من اتمام الصفقة)".

وعندما سئل ما اذا كانت المحادثات تتمحور حول المبلغ المالي اكتفى بالقول "نعم، بكل تأكيد".

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فان برشلونة عرض مبلغاً مقداره 170 مليون على ان يتم تسديده على دفعتين وربما يتضمن لاعباً أو اثنين ينتقلان في الاتجاه المعاكس.

وكان النادي الكتالوني أوفد لاعبه السابق إيريك أبيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي وبورداس إلى باريس الثلاثاء للتفاوض حول عودة نيمار الى صفوف الفريق الكتالوني الذي تركه صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

كما حضر اللقاء أيضاً مدير أعمال نيمار بيني زاهافي، أما من الجانب الباريسي فتواجد المدير الرياضي ليوناردو والمدير العام جان كلود بلان.

وأشارت تقارير بأن نيمار أبلغ ليوناردو الاثنين بأنه يريد الانتقال إلى برشلونة فقط.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن اجتماع الثلاثاء سيكون "حاسماً" بين الناديين "بعد فشل التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأول" منتصف الشهر الحالي.

وأضافت "يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 سبتمبر" موعد إقفال باب الانتقالات، سيقدم برشلونة عرضاً بقيمة 170 مليون يورو"، مشيرة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.

وذكرت قناة "لا سيكستا" الإسبانية أن نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، سيتخلى عنه سان جيرمان على سبيل الإعارة مع خيار إجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، أو بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب ناو.

وكان المدرب توماس توخيل أحال إلى إدارة باريس سان جيرمان، سائليه بشأن ما إذا كان نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي فازت الأحد على تولوز في الدوري المحلي "يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحاً".

وشدد أن نيمار المرتبط بعقد مع بطل فرنسا حتى 2022 "جاهز للعب"، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود إلى ليوناردو العائد إلى النادي بعد غياب ستة أعوام "ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن".

وفي غياب المهاجم البرازيلي، حقق سان جيرمان فوزين وخسارة في المراحل الثلاث الأولى من موسم 2019-2020، إذ تفوق على ضيفه نيم في الأولى بثلاثية نظيفة، وخسر 1-2 أمام مضيفه رين في الثانية ثم فاز على تولوز 4-0 في الثالثة.

لكن الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، تعرض لصفعة قوية تمثلت باصابة مهاجميه النجم الشاب كيليان مبابي وإيدينسون كافاني.

وأمل قائد دفاع سان جيرمان تياغو سيلفا في مقابلة مع قناة "أر إم سي" في بقاء مواطنه الغائب عن المراحل الثلاث الاولى من الدوري الفرنسي "آمل في بقائه. نعم أبلغته بذلك، لكن لا يمكنني أن أقول له هذا الأمر كل يوم. لا أعلم تماماً ما يحصل بينه وبين النادي. آمل في انتهاء فترة الانتقالات لأني لم أعد احتمل هذا الأمر".

وغاب نيمار عن معظم القسم الثاني من الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد إصابة في مشط القدم، مماثلة لتلك التي أبعدته لأشهر في الموسم الأول في باريس، قبل أن يصاب مجدداً وهذه المرة في الكاحل قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده صيف العام الحالي وتوجت باللقب في غيابه.

وأثار نيمار غضب مشجعي الفريق الفرنسي عندما اعتبر في تصريحات صحفية منتصف يوليو، أن "ريمونتادا" برشلونة على حساب سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 (فوز الفريق الكتالوني إياباً على أرضه 6-1 بعد خسارته ذهاباً في باريس 4-0)، هي من أفضل ذكرياته في كرة القدم.