مدير برشلونة السابق يحذر من بيع آرتور ميلو

تسعى العديد من الأندية للتعاقد مع آرتور ميلو لاعب وسط برشلونة، لكن الدولي البرازيلي أوضح رغبته في البقاء مع البارسا رغم عدم ظهوره كثيراً هذا الموسم.

لم يقدم آرتور الأداء المتوقع والمنتظر من لاعب بإمكانياته، حيث تم وصفه حين استقدامه بأنه اللاعب الذي يستطيع لعب نفس أدوار الأسطورة أندريس إنييستا مع البارسا.

ورغم أن هذا العام لم يكن على ما يرام بالنسبة للبرازيلي، إلا أن روبرت فيرنانديز المدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني حذر من الخطأ الكبير الذي سيحصل بحالة بيع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً.

وقال فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: “لا أعتقد أن آرتور سيغادر، نحن في لحظة خاصة للغاية ولا يمكن التحقق من دقة الأخبار المنتشرة، لكن سيكون من الخطأ بيع موهبة شابة مثله، عندما اشتريناه دفعنا الكثير بسبب جودته ومساحة التحسن المتوقعة لديه، أعتقدنا أنه سيتطور بشكل كبير، أعتقد أنه يستحق دوراً أكثر أهمية في المستقبل.

“عانى من إصابات بسيطة مما عقد استمراريته بنفس المستوى، لكنه لاعب يتمتع بمهارات هائلة ويملك الحمض النووي لأسلوب برشلونة حتى لو لم ينشأ في أكاديمية لا ماسيا”.

كان آرتور قد خرج بنفسه للتأكيد على عدم رغبته في الرحيل عن برشلونة، لكن السؤال الذي طُرح على فيرنانديز هو كيف يمكن إخراج أفضل ما لدى اللاعب في المرحلة القادمة؟ فأجاب قائلاً: “يحتاج آرتور لإيجاد المدرب الذي يستطيع إخراج ما لديه بالشكل المثالي، كان أداؤه جيداً مع (إيرنيستو) فالفيردي خلال موسمه الأول، وجد المدرب له الدور المثالي إلى جانب (سيرجيو) بوسكيتس، لكن في الموسم الحالي لم تكن لديه الاستمرارية، على (كيكي) سيتيين أن يجعله يخوض مباريات كاملة، عليه أن يشارك لمدة 90 دقيقة حتى يسترجع نفسه بدنياً”.

اختتم حديثه قائلاً: “آمل أن يشارك لوقتٍ أطول الموسم القادم وأن يقدم ما نتوقعه منه، كما أتمنى أن لا تزعجه شائعات السوق، يجب على المقربين منه أن يذكروه بما هو مهم في الحياة”.